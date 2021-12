Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich auch in Deutschland und Brandenburg immer weiter aus. In Nachbarländern Deutschlands und vielen anderen Staaten Europas ist sie bereits in kurzer Zeit zur dominierenden Mutante mit stark steigenden Fallzahlen geworden. Deutschland reagiert nach dem Corona-Gipfel in der vergangenen Woche mit einem „Lockdown light“ ab dem 28. Dezember.

Woidke zu schärferen Corona-Regeln: Akzeptanz ist Grundvoraussetzung

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat an Weihnachten vor einer übereilten Debatte über schärfere Corona-Regeln angesichts der Omikron-Variante gewarnt. „Wir dürfen die Menschen nicht überstrapazieren“, sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Sie müssen mitgenommen werden und die Maßnahmen verstehen. Jede Woche ein neues Maßnahmenpaket würde nur zu Unverständnis führen.“

Akzeptanz sei die Grundvoraussetzung für den gemeinsamen Erfolg. Er zeigte sich zuversichtlich, dass es mit den geeigneten Maßnahmen und Verständnis in der Bevölkerung nicht zum Worst-Case-Szenario mit zehn Millionen Infizierten in der zweiten Januar-Woche kommt.

Corona-Regeln: Woidke will Debatte über Impfpflicht verschieben