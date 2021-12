In Brandenburg wird ab 15. Dezember eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten

Der Landtag hat dafür gestern die epidemische Notlage im Land festgestellt

Das Kabinett in Brandenburg will am Dienstag über schärfere Beschränkungen vor dem Hintergrund der angespannten Lage in den Krankenhäusern entscheiden. Dafür stellte der Landtag die Weichen, indem er eine epidemische Notlage wegen der Corona-Pandemie feststellte.

Corona-Regeln Weihnachten 2021: Was wird beschlossen?

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kündigte an, dass Clubs und Diskotheken grundsätzlich geschlossen werden sollen. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern sollen verboten werden. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Regionen mit einer hohen Sieben-Tage-Inzidenz werden nach den Plänen verlängert. Dazu kommen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Mit der Schließung von Clubs und Diskos würde Brandenburg über die Bund-Länder-Vereinbarung hinausgehen. Um 15 Uhr will Woidke vor die Presse treten, um die neue Maßnahmen zu verkünden.

Lockdown für Ungeimpfte: Was gilt bisher in Brandenburg?

In Brandenburg gilt schon jetzt ein Lockdown für Ungeimpfte durch die 2G-Regel – und zwar in folgenden Bereichen:

Gastronomie

Beherbergungsbetrieben

Einzelhandel (außer für Lebensmittelgeschäfte und Getränkemärkte, Drogerien, Apotheken, Tierbedarfshandel, Baufachmärkte, Floristikgeschäfte, Buchhandel, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Poststellen, Tankstellen Banken und Sparkassen, öffentliche Bibliotheken)

Veranstaltungen

bei körpernahen Dienstleistungen, etwa Friseure

Kultur- und Freizeitstätten, auch in Spaß- und Freizeitbäder

Diskotheken und Clubs

Sportanlagen

Zoos

Botanische Gärten

Landkreise, in denen die 7-Tage-Inzidenz drei Tage lang über 750 liegt, und wo landesweit die Intensivbettenbelastung über zehn Prozent liegt, gelten als Hotspots. Dort gelten nächtliche Ausgangsbeschränkungen für nicht Geimpfte von 22 Uhr bis 6 Uhr.