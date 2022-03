UPDATE Mit der Corona-Eindämmungsverordnung vom 22. Februar 2022 gelten in Brandenburg nur noch teilweise Kontaktbeschränkungen. Mit dem 4. März gibt es bundesweit zahlreiche Lockerungen. Welche Regeln müssen bei einem Fest beachtet werden? Was gilt zu Hause, was in der Gaststätte? Darf getanzt werden? Das Gesundheitsministerium gibt Auskunft.