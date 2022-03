Die Corona-Inzidenz in Brandenburg liegt deutlich über 1000 (Stand: 03.03.)

Doch viele Infektionen verlaufen milde und die Krankenhäuser sind in der Regel nicht überlastet

sind in der Regel nicht überlastet Deswegen können zum Freitag, 4. März 2022, einige Corona-Regeln gelockert werden

3G statt 2G, Clubs und Diskos machen wieder auf – in Brandenburg werden viele Corona-Regeln gelockert. Das teilte das Sozialministerium mit. Was zum Freitag, 04.03.2022 geändert wird, seht ihr hier in der Übersicht.

Neue Corona-Regeln in Brandenburg – alle Lockerungen im Überblick

In der Gastronomie (Restaurants, Cafés, Bars, Kneipen) wird von 2G auf 3G umgestellt. Kinder unter 14 Jahren müssen keinen Nachweis vorzeigen

(Restaurants, Cafés, Bars, Kneipen) wird von 2G auf 3G umgestellt. Kinder unter 14 Jahren müssen keinen Nachweis vorzeigen Auch in Hotels , Ferienwohnungen und allen anderen Beherbergungsbetrieben gilt 3G

, Ferienwohnungen und allen anderen Beherbergungsbetrieben gilt 3G 3G in Schwimmbädern und Sporthallen; draußen ist kein Impf-, Test- oder Genesenennachweis nötig

und Sporthallen; draußen ist kein Impf-, Test- oder Genesenennachweis nötig 3G-Regel bei kulturellen Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen, In Innenräumen gilt die FFP2-Maskenpflicht

Auf Indoor-Spielplätzen gilt auch die 3G-Regel

Clubs und Diskotheken machen wieder auf, es gilt 2G+

machen wieder auf, es gilt 2G+ Neue Regeln für Großveranstaltungen wie z.B. Fußballspiele: In geschlossenen Räumen höchstens 1000 Besucher plus 60 Prozent der verbleibenden Kapazität. Draußen maximal 1000 Besucher plus 75 Prozent der verbleibenden Kapazität. Generell gelten die 2G-Regel und die FFP2-Maskenpflicht

Schule in Brandenburg: Welche Corona-Regeln gelten?

Ab dem 7.3. gilt wieder die Präsenzpflicht an den Schulen in Brandenburg. Zudem müssen sich die Schülerinnen und Schüler nur nochdreimal pro Woche selbst testen. Geimpfte und Genesene sind davon befreit. Die Testpflicht in der Kita bleibt unverändert bestehen.

Bis wann gilt die neue Corona-Verordnung für Brandenburg?

Die neuen Corona-Regeln gelten vorerst bis zum 19. März. Danach könnten – abhängig von der Lage in den Krankenhäusern, die meisten Schutzmaßnahmen entfallen.

Alle Regeln, die zum 4. März nicht geändert werden, bleiben unverändert bestehen.