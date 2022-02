Corona-Regeln in Polen

Schon mehrmals bröckelte die Mehrheit der von PiS angeführten Koalition in Polen. In der Bekämpfung der Pandemie droht die PiS an sich selbst zu scheitern. Jüngstes Beispiel: ein Gesetzentwurf von Parteichef Jaroslaw Kaczyński persönlich. Warum gab es Kritik aus den eigenen Reihen?