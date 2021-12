Auf Wunsch vieler besorgter Eltern und Lehrer hat Brandenburg die Weihnachtsferien an den Schulen verlängert. Hintergrund ist die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen in Brandenburg. Letzter Schultag ist nun Freitag, der 17. Dezember. Ein großer Teil der Eltern hat damit jedoch in der Woche vor Wei...