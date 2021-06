In den ersten 15 Wochen des Jahres 2021 sind in Brandenburg laut Robert-Koch-Institut (RKI) 1912 Menschen an oder mit Corona gestorben. In Mecklenburg-Vorpommern waren es 783. Berücksichtigt man die geringere Einwohnerzahl im Nachbarland, sind in Brandenburg rund 700 Menschen mehr gestorben. Waru...