In zwei Wochen – am 21. April – sollen in Brandenburg die schriftlichen Abitur-Prüfungen beginnen. Doch seit Ostermontag sorgt der Vorschlag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für Unsicherheit, wegen der Corona-Pandemie die Abitur-Prüfungen in diesem Jahr notfalls ausfallen zu...