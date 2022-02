Das Brandenburger Kabinett hat am Dienstag (22.2.) die neue Corona-Verordnung beschlossen . Damit treten entsprechend der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) weitreichende Lockerungen in Kraft. An den brandenburgischen Schulen wird es allerdings erst am 7. März erste Schritte hin zur Normalität geben. Dann soll wieder die allgemeine Präsenzpflicht gelten . Das teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Die Präsenzpflicht ist seit Ende November 2021 ausgesetzt und Eltern können ihre Kinder in den Grundschulen (außer der Klasse 6) und den Klassen 7 und 8 ohne Begründung zu Hause lassen. Ab dem 7. März sollen auch die aktuell täglichen Test an den Schulen wieder auf ein dreimaliges Testen pro Woche zurückgefahren werden.