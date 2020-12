Die Kirchengemeinden in Brandenburg sind verunsichert, ob und wie sie am besten Weihnachten feiern. Auch der evangelische Landesbischof Christian Stäblein feiert ohne seine 87-jährige Mutter. Er empfiehlt Fernseh- und Online-Gottesdienste. Hier finden Sie eine Übersicht der Übertragungen aus Kirchen in Berlin und Brandenburg.