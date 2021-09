Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Brandenburg ist am Wochenende rückläufig geblieben: Innerhalb eines Tages wurden von den Gesundheitsämtern 123 neue Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. Am Vortag waren es 154 neue Ansteckungen, am Freitag 192 und vor einer Woche 127. Allerdings werden Infektionen am Wochenende mitunter verzögert gemeldet. Zwei Landkreise und die Stadt Brandenburg/Havel meldeten am Sonntag keine neuen Ansteckungen.

Inzidenz auf 41,0 gesunken

Auch die Zahl der Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche sank weiter leicht von 41,2 am Vortag auf 41,0. Alle Städte und Landkreise lagen unter dem Warnwert von 100 - die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte die Stadt Cottbus mit 85,1 und die niedrigste die Stadt Frankfurt (Oder) mit 10,5.

Die Zahl der Infizierten und Erkrankten gab das Ministerium mit geschätzt 2700 an. In der Vorwoche betraf dies rund 2400 Brandenburger.