Wann muss mein Kind zu Hause bleiben, wann sollte es zum Arzt? Das Bildungsministerium in Brandenburg erklärt jetzt Eltern per Flyer, wie Erkältungssymptome in Zeiten von Corona zu deuten sind. Wann muss mein Kind zu Hause bleiben, wann sollte es zum Arzt? Das Bildungsministerium in Brandenburg erklärt jetzt Eltern per Flyer, wie Erkältungssymptome in Zeiten von Corona zu deuten sind.

© Foto: Bildungsministerium Brandenburg