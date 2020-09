„Wir wollen natürlich immer, dass keine zu großen Brüche an der Grenze Berlin-Brandenburg auftreten, aber wir haben natürlich in Berlin im Moment ein sehr großes Infektionsgeschehen“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Bei uns in Brandenburg steigt es sehr langsam und ist noch auf niedrigem Niveau. Wir müssen da einen Kompromiss finden.“

Brandenburg plant nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eine Obergrenze von 50 Menschen für Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen und von 25 Menschen für Feiern zuhause, wenn es mehr als 35 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen geben sollte. Die Zahl lag am Dienstag bei rund fünf.

In Berlin sind dagegen künftig private Feiern im Freien mit mehr als 50 Teilnehmern verboten, in geschlossenen Räumen gilt eine Grenze von 25 Teilnehmern. Neu ist auch eine allgemeine Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäuden auf Fluren, Wegen und in Aufzügen. Zuvor hatten sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bundesweit auf eine neue Linie bei privaten Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstagen verständigt.