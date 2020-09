Brandenburg wird mit einem Kabinettsbeschluss am kommenden Dienstag die Umgangsverordnung verschärfen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte nach der Telefonkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Ministerpräsidenten am Dienstag, dass dann Familienfeiern bei hohen Infektionszahlen begrenzt werden sollen.

Falls die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner die 35 erreicht, sollte in öffentlichen Räumen die Zahl der erlaubten Personen auf 50, im privaten Rahmen auf 25 begrenzt werden. Aktuell liegt der Wert der Neuinfizierten für Brandenburg bei 5,3; in der Uckermark bei 0,8; in Berlin dagegen bei 26.

Woidke rief dazu auf, die Corona-Maßnahmen ernst zu nehmen und die Abstände und Hygieneregeln einzuhalten. Für die Herbstferien riet er, möglichst zu Hause zu bleiben oder diese in Brandenburg zu verbringen. Ob nächste Woche die erwarteten Lockerungen für den Kulturbereich kommen werden, ließ Woidke am Dienstag offen.