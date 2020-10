Für die rund 293.000 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg beginnt am Montag nach den Herbstferien wieder der Unterricht. Angesichts steigender Zahlen von Coronavirus-Infektionen hat das Bildungsministerium erneut auf die Einhaltung der Abstands-und Hygieneregeln in Schulen hingewiesen.