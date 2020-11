Brandenburg, Potsdam: Ein Plakat mit dem Aufdruck ·Maskenpflicht· und ·Abstand halten· hängt an einem Laternenmast in der Brandenburger Straße. Nach der neuen Verordnung zum Umgang mit der Corona-Pandemie müssen an stärker frequentierten Plätzen der Stadt Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden. © Foto: Soeren Stache/dpa