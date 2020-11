Coronavirus Neue Beschränkungen in Polen wegen Corona - Was bedeutet das für Grenzverkehr in Brandenburg? Frankfurt (Oder) Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen hat in Brandenburg einen Höchststand erreicht: Von Mittwoch auf Donnerstag seien 446 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Der bisherige Rekordwert lag bei 422 neuen Infektionen mit dem Virus am 30. Oktober. Mit 79 neuen Fällen verzeichnete die Landeshauptstadt Potsdam den stärksten Anstieg, gefolgt von Cottbus mit 44 und dem Landkreis Oder-Spree mit 38.

Cottbus mit höchstem Corona-Inzidenzwert

Auch die Zahlen neuer Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche stiegen - der Kreis Elbe-Elster lag nach Angaben des Ministeriums bei 164, Cottbus erreichte demnach mit 154,5 den zweithöchsten Inzidenzwert. Die Stadt hatte allerdings bereits am Mittwoch eine höhere Zahl von 160 angegeben. Unter der kritischen 50er-Marke liegt nur Brandenburg/Havel mit einem Wert von 40,2.

Die Stadt Cottbus gab am Donnerstag einen Inzidenzwert von 161 an. Daher soll dort von Freitag an eine erweiterte Maskenpflicht in allen Schulen und Horten der Stadt gelten, wie die Stadtverwaltung mitteilte: „Diese Anordnung bezieht sich auf alle Personen und schließt neben dem Unterricht auch das gesamte Schulgelände sowie die Schulgebäude mit ein. Entsprechendes gilt auch für alle Horte.“

Hintergrund ist laut Stadtverwaltung das Infektionsgeschehen an den Cottbuser Schulen. „Seit dem 27. Oktober sind 11 Schulen von erheblichen Quarantänemaßahmen in Bezug auf Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal betroffen, wodurch der Schulbetrieb an einigen Schulen nicht mehr möglich oder zumindest erheblich eingeschränkt ist“, hieß es in der Mitteilung.

Seit März haben sich offiziell insgesamt 9927 Menschen aus Brandenburg mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell erkrankt sind 3653 Menschen, 210 mehr als am Vortag. Die Zahl der genesenen Patienten stieg um 235 auf 6058.

