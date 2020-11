Trotz der wegen der Corona-Krise zunehmend angespannten Situation im polnischen Gesundheitswesen ist im Nachbarland ein bizarrer Streit über die Frage entstanden, ob man deutsche Hilfe annehmen sollte oder nicht.

Coronavirus Polnische Regionen bitten Brandenburg um Corona-Hilfe Frankfurt (Oder) Laut Berichten polnischer Medien widersprach der Regierungsvertreter (Wojewode) in der Region Lebuser Land, Władysław Dajczak, der Marschallin der Wojewodchaft, Elzbieta Polak, die am Montag Brandenburg und Sachsen um dringend benötigte Hilfen für die regionalen Kliniken gebeten hatte.

Dajczak, der der Regierungspartei PiS angehört, wird mit den Worten zitiert: „Es ist immer gut, sich gegenseitig zu helfen. Aber wir haben in unserer Wojewodschaft keine so dramatische und kritische Situation, dass wir jemanden um Hilfe bitten müssen. Noch in dieser Woche wird in Polen neue Medizin eintreffen und es fehlt auch nicht an Ausrüstungen.“

Dietmar Woidke stellte Hilfen in Aussicht

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hatte bereits am Dienstag den Wojewodschaften Lebuser Land und Masowien (der Region um Warschau) Unterstützung zugesagt, weil beide darum gebeten hatten. Wie die Hilfe aussehen soll, wird derzeit noch in den zuständigen Ministerien geprüft.

Aktuelle Zahlen über die Corona-Entwicklung widersprechen den Worten Dajczaks. Demzufolge wurden allein am Mittwoch – an dem Polen seinen Unabhängigkeitstag beging – landesweit 25.221 neue Corona-Fälle registriert und es gab 430 Tote. Speziell in der an Brandenburg grenzenden Wojewodschaft Lebuser Land wurden fast 800 Neuinfektionen gemeldet, so viele, wie noch nie zuvor.

Fast alle Beatmungsgeräte belegt

Laut der Zeitung „Gazeta Lubuska“ waren schon am Dienstag 55 der in der Region vorhandenen 60 Beatmungsgeräte sowie 598 von 967 Intensivbetten belegt. Das Uni-Klinikum in Zielona Góra rief Freiwillige zu Hilfsdiensten auf, da sich sein medizinisches Fachpersonal vor allem um die Corona-Patienten kümmern müsse und sich nur wenige um andere Patienten kümmern könne. Laut den Medienberichten seien einige Corona-Patienten deshalb verstorben, weil das Personal in den Kliniken nicht ausreichte.

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Polen in der Brandenburger SPD, Enrico Triebel, der auch dem Vorstand des Deutsch-Polnischen Sozialverbands angehört, sprach angesichts des politischen Streits im Nachbarland von einem Drahtseilakt der Hilfe. „Wir müssen eine Lösung finden, die unseren langjährigen polnischen Partnern hilft, bei der sich aber auch die Regierung in Warschau nicht auf den Schlips getreten fühlt“, sagte er.

Die bayrische Landesregierung hatte bereits vor einer Woche dem Nachbarland Tschechien zugesagt, dass man notfalls bis zu 100 Corona-Patienten aufnehmen könnte.