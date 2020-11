Die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Brandenburg ist weiter hoch. Von Freitag auf Samstag wurden 409 neue Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Am Vortag waren es erstmals mehr als 500 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und damit so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Von Mittwoch auf Donnerstag waren es landesweit 446 neue Fälle.