Innerhalb eines Tages hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Brandenburg wieder leicht zugenommen. Das Gesundheitsministerium berichtete am Freitag von 19 bestätigten neuen Fällen. Von Mittwoch auf Donnerstag waren es zehn Ansteckungen gewesen. Allein aus dem Kreis Märkisch-Oderland wurden nun fünf neue Infektionen gemeldet. Jeweils zwei neue Fälle wurden in den Kreisen Dahme-Spreewald, Havelland, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming registriert. Die Landkreise Barnim, Oberhavel, Spree-Neiße, Elbe-Elster und die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel meldeten jeweils eine Corona-Neuinfektion.

167 Corona-Erkrankte in Brandenburg