Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Brandenburg ist erneut zurückgegangen: Von Samstag auf Sonntag wurden sechs neue Fälle erfasst, wie das Gesundheitsministerium (Stand 11.00 Uhr) mitteilte. Am Vortag hatte es 17 bestätigte Neuinfektionen gegeben und am Freitag waren es 42.

3841 Brandenburger sind bereits genesen