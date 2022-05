Es ist einer der spektakulärsten Mordfälle, die Brandenburg in den vergangenen Jahren erlebt hat. Zwei Männer werden erschossen, mitten in einer geheimen Canabisplantage, von der niemand etwas ahnte. Spuren weisen auf Mafia-Clans vom Balkan, auf einen blutigen Krieg um Drogen, der quer durch Europa führt. Doch von den lokalen Ermittlern in Cottbus gibt es bis heute nur spärliche Informationen. Offiziell wird noch immer gegen Unbekannt ermittelt, haben die Brandenburger Sicherheitsbehörden keine Ahnung, wer hinter den Taten steckt. Dabei gibt es aus dem Ausland zahlreiche Hinweise.

MOZ und LR nehmen das zum Anlass, die Spuren der Morde von Forst nachzuzeichnen, Fragen zu stellen und neue Hinweise zusammenzutragen. Die Mafiamorde von Forst bilden zugleich den Auftakt für unseren neuen True-Crime-Podcast. In Akte Brandenburg wollen wir ab sofort vergangene und aktuelle Verbrechen aus der Region aufarbeiten, mit Gerichtsreportern und Blaulicht-Experten ins Gespräch kommen und unseren Zuhörern die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen der juristischen Aufarbeitung zu blicken.

Akte Brandenburg – der Crime-Podcast von MOZ und LR zeichnet die Mafiamorde von Forst nach

Für Folge 1 – die Mafiamorde von Forst – haben unsere Reporter die Spuren der Taten nachgezeichnet und geben gemeinsam mit Moderatorin Heike Reiß Einblicke in die Ermittlungen in Deutschland und auf dem Balkan. Sind die Mörder längst bekannt? Sitzen sie sogar schon in Montenegro im Gefängnis? Haben sie über ihre Taten geplaudert?

Vor den Ohren der Leser entsteht ein Krimi, ein Mafiakrieg zwischen Clan Kavac und Clan Skaljari aus dem malerischen Mittelmeer-Städtchen Kotor. Es geht um Millionen-Gewinne aus Drogengeschäften, um Morde auf offener Straße – und um die Frage, was all das mit einem kleinen Städtchen in Brandenburg zu tun haben könnte.

Akte Brandenburg – der neue Crime-Podcast von MOZ und LR

Akte Brandenburg ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören. Und natürlich hier auf moz.de

