Gewerbsmäßiger Drogenhandel – so lautet die Anklage gegen einen 33-jährigen Cottbuser, der in dieser Woche vor dem Amtsgericht in Cottbus zu erscheinen hatte. Er hat – so räumt er im Lauf der kurzen Verhandlung ein – über mehrere Monate Drogen über die Internetplattform „ crimenetwork.c...