Die registrierten Fälle von politischer Kriminalität in Brandenburg lagen 2020 über dem Schnitt der Vorjahre. Lediglich im Vergleich zum Rekordjahr 2019 sind die Zahlen gesunken. Laut der Zahlen des Innenministeriums, die am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt wurden, haben die Beamten im vergangenen Jahr 2250 Fälle erfasst. Im Wahljahr 2019 waren es fast 3000, in den Jahren davor jedoch zumeist jeweils deutlich weniger als 2000 Fälle.

Allein 1750 politische Straftaten im Jahr 2020 werden dem politisch rechten Spektrum zugeordnet, dazu gehören auch mehr als 500 fremdenfeindliche Aktivitäten. Kontinuierlich gesunken ist laut Statistik die rechte Gewalt – von 167 Fällen im Jahr 2016 auf 69 im vergangenen Jahr.

Hohe Zahl von Attacken auf jüdische Mitbürger

Politische Straftaten aus dem linken Bereich sind gegenüber 2019 um 70 Prozent auf 168 Delikte gesunken. Die Zahl der Fälle politisch oder religiös motivierter Ausländerkriminalität ist von 32 auf 42 Fälle gestiegen. Große Sorgen bereiten den Behörden die zumeist rechtsradikal motivierten Übergriffe auf jüdische Mitbürger. Die Zahl der erfassten antisemitischen Straftaten ist 2020 auf 147 gestiegen. Ein Drittel davon erfolgte über das Internet. Sämtliche sechs Gewalttaten gegen Juden seien Rechtsradikalen zuzuordnen.

Im Zusammenhang mit Corona gab es 120 politische Straftaten

Angriffe auf Bürgermeister Brandenburger Mandatsträger werden beleidigt und bedroht Potsdam Sogenannte Hass-Postings über das Internet haben 2020 auch insgesamt stark zugenommen. 142 solcher verbalen Attacken mit politischem Hintergrund wurden registriert. Ein Jahr zuvor waren es lediglich 54. Fast 80 Prozent der Taten im vergangenen Jahr werden dem rechten Spektrum zugeordnet. Im Zusammenhang mit Corona gab es 120 politische Straftaten, darunter 20 Gewaltdelikte.

Das Innenministerium hatte zudem bereits vorab bekanntgegeben, dass im vergangenen Jahr 136 Straftaten gegen Kommunalpolitiker und Vertreter von Parteien begangen wurden. Damit sei die Zahl dieser Delikte gegenüber dem von zahlreichen Wahlen geprägten Vorjahr zurückgegangen. Allerdings geht das Ministerium bei Beleidigungen und Bedrohungen von Amts- und Mandatsträgern von einer Dunkelziffer aus.