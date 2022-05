Anderthalb Stunden lang listete Dagmar Hartge am Montag (9. Mai) ein Trauerspiel nach dem anderen auf. Die Landes-Datenschutzbeauftragte von Brandenburg prangerte bei der Vorstellung ihres Tätigkeitsberichts für 2021 insbesondere an, dass der Staat oft nicht in der Lage sei, seine eigenen Regeln z...