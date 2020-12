Eine Auto-Fahne, ein Orden und Medaillen aus dem Nachlass des ehemaligen DDR-Staatsschefs Erich Honecker werden am Samstag (13.00 Uhr) bei einer Auktion in Baden-Württemberg angeboten. Das Auktionshaus Andreas Thies in Kirchheim unter Teck im Kreis Esslingen will unter anderem einen von Finnland eigens für Honecker produzierten Orden und eine Auto-Fahne des ehemaligen Staatsoberhaupts der DDR versteigern.

Auktion trotz Corona mit Teilnehmer

Nach Angaben des Auktionators Andreas Thies erlaubt die Corona-Verordnung 15 Besucher: „Wir haben den Zugang beschränkt auf Kunden, die auch ernsthaft mitbieten.“ Die Versteigerung können Zuschauer auch auf der Webseite verfolgen, um dort Gebote abzugeben. Die wertvolleren Objekte will das Haus im Frühjahr anbieten, wenn möglicherweise wieder mehr Menschen sich treffen dürfen.

Der Auktion war ein Rechtsstreit mit dem Bund zugunsten von Thies vorausgegangen. Da aus Sicht der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei den Gegenständen um ehemals volkseigenes Vermögen handele, war zuvor ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt worden.