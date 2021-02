Ein Auto fährt vor dem alten Gasometer in Halle/Saale vorüber. In dem Rundbau entstehen derzeit ein neues Observatorium und Planetarium. Eine Debatte war indes um den Namenszusatz „Sigmund Jähn“ entbrannt. Über die Frage, ob die Einrichtung künftig den Namen des ersten Deutschen im All tragen soll, hat der Stadtrat in Halle nun entschieden. © Foto: Hendrik Schmidt