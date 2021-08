Brandenburg und Kultur? Musik und Geschichte? Romantik? Die Antwort auf all diese Fragen lautet: Chorin! Stolze Backsteingotik – so hoch wie sonst nur in den Kirchen der Hansestädte – über sanften grünen Hügeln und dem spiegelglatten Amtssee, eingerahmt von uralten Bäumen. In diesem Sommer strömen die Besucher wieder durch die liebevoll gestalteten Ausstellungen zur Klostergeschichte und zum Leben der früheren Mönche. Im Innenhof wei...