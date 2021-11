Wasserflecken und Holz, das sich an den Rändern in seine Bestandteile auflöst – das sind die Probleme, die Holger Müller derzeit beschäftigen. Er gehört zum zwölfköpfigen Restauratoren-Team, das im brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege in Wünsdorf einen einzigartigen Schatz rettet...