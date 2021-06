Am Ende ging es ganz schnell: Zu 13 Jahren Haft wegen Totschlags an seiner Ehefrau hat das Landgericht Cottbus den angeklagten Burhan Z. (33) verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine Frau Nahid (28) im Mai 2020 in der gemeinsamen Wohnung in Neu-Schmellwitz zunächst mit einem K...