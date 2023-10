Fein säuberlich sind die Fleischstücke in der Supermarkt-Theke in Cottbus sortiert. Nicht nur nach Tierart, sondern auch nach Haltungsform. Einige schmale Angebote für Rindfleisch werden mit „Haltungsform 3“ beworben, der zweitbesten der vier Kategorien. So besagt es das Etikett. Noch dazu is...