Am 26. August 2023 ist in Brandenburg Einschulung. Der erste Schultag im Schuljahr 2023/24 ist Montag, 28. August 2023. Wir haben eine Liste vorbereitet für alle, die gerade die Einschulung planen und sich auf den Schul-Start vorbereiten.

Was kommt in eine Schultüte?

Was braucht mein Kind zum Schul-Start?

Zur Einschulung:

Schultüte

Zum ersten Schultag 2023:

Schulranzen

Brotdose und Wasserflasche

Turnbeutel, Sportkleidung und Sportschuhe mit heller Sohle

Hausschuhe für den Klassenraum oder den Hort

Federtasche: Schreiblern-Füller (mit Tinte), Ersatzpatronen, zwei Bleistifte, Anspitzer, Radiergummi, Lineal, Farbstifte, Tintenkiller, Schere, Klebstift, Geo-Dreieck, Zirkel, Filzstifte, Dreikant-Bleistifte, Radiergummi

Stundenplan

Mal- und Bastelmaterialien: Knete, Schwämmchen/Läppchen, Pinsel in verschiedenen Größen, Wasserfarbkasten mit Deckweiß, Zeichenblock (A3 und A4), Leim, Wasserbecher, Zeichensammelmappe in A3

Schulbücher und Buchumschläge

Hausaufgabenheft, Schulhefte (A5, kariert und liniert, mit Seitenrändern), Blöcke (A4, kariert und liniert, gelocht, mit Seitenrändern), Jusismappen, Schnellhefter, Zeichenblock

Namensaufkleber für alles, was das Kind so mitnimmt (Ranzen, Mäppchen, Malkasten etc.)

Schirm und Regenjacke

Schulweg:

Reflektoren

Fahrrad und Fahrradhelm

Schüler-Ticket für den Bus

Zu Hause:

Schreibtisch und Stuhl

Wecker

Stauraum für Schulsachen

Unterstützung der Eltern, Verständnis und Einfühlungsvermögen: Der Schul-Start ist für Kinder eine sehr große Veränderung und ein großer Meilenstein. Nach einem Tag in der Schule, gefüllt mit vielen neuen Umweltreizen, neuem sozialen Gefüge und bisher unbekanntem Leistungsdruck, entladen sich meist zu Hause die Emotionen. Das kann sehr anstrengend für das Kind und die ganze Familie sein. Seid nachsichtig miteinander und versucht, euch in die Lage des Kindes hineinzuversetzen.

Ideen für die Schultüte

Bei der Zuckertüte gilt, wie bei vielen anderen Dingen auch: weniger ist mehr. Es sollten Dinge sein, die das Kind wirklich braucht und mag. Als Eltern oder Geschwister weiß man am besten Bescheid, was gebraucht wird oder über was sich der Schulanfänger und die Schulanfängerin am meisten freut. Meist wollen Großeltern, Verwandte und Freunde auch eine kleine Zuckertüte schenken – also verteilte eure Ideen an alle Gäste, die etwas für das Kind mitbringen wollen. Wer ältere Geschwisterkinder zu Hause hat, kann diese auch fragen, was sie besonders in ihrer Schultüte mochten oder was sie sich gewünscht hätten.

Unsere Liste mit ausgewählten Ideen, um die Schultüte zu füllen:

Material für die Federtasche oder den Bastelkarton: Stifte, Radiergummi, Kleber etc.

Freunde-Buch oder Poesie-Album

bunte Namensaufkleber

Schlüsselanhänger

Armbanduhr

erster kleiner Geldbeutel

Karten mit positiven Affirmationen für den Schul-Start

Fotoalbum von der Kita-Zeit

Springseil, Kartenspiel, Jo-Jo oder Ball für die Pausen zwischen den Unterrichtsstunden

Glücksbringer oder Schutzengel

Bücher für Lese-Anfänger

Buchstaben-Kekse, Müsli-Riegel für die Frühstückspause oder die Lieblingssüßigkeit

Freundschaftsarmbänder

Kinder-Kamera

Lichtreflektor für Jacke oder Schulranzen

Bastel-Schürze

Spardose für das erste Taschengeld

Kinder-Lexikon

Globus

Bade-Kristalle oder Bade-Bombe

Fingerfarben

Flummis

ein Abo für eine Kinderzeitschrift

Wichtige Termine für das Schuljahr 2023/24:

Allen Abc-Schützen viel Erfolg und einen guten Start in das Schul-Leben!