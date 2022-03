Wird in Brandenburg die Braunkohle doch länger gebraucht als bislang gedacht? Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) erklärte am Donnerstag im Landtag, dass er in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gefordert hat, zwei Kraftwerksblöcke in Jänschwalde länger in Res...