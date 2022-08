Der Ortskern von Fürstlich Drehna nahe Luckau im Landkreis Dahme-Spreewald hat in den 1990er-Jahren eine umfassende Aufwertung erhalten; die Straßen wurden denkmalgerecht saniert – und die Einwohner richteten ihre Häuser wieder her. Auch das Schlossensemble wurde seinerzeit restauriert. Das Was...