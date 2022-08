Das Dach eines achtgeschossigen Hauses im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen ist am Mittwochabend (24. August) in Brand geraten. Während des Löscheinsatzes sei ein Druckgasbehälter auf dem Haus explodiert, es habe es einen Feuerball gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzte habe es nicht gegeben. Der Brand auf und in dem eingerüsteten Gebäude nahe der Chausseestraße wurde noch am Abend gelöscht. „Die Einsatzstelle ist jetzt unter Kontrolle“, sagte der Sprecher. 100 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Die Ermittlung der Brandursache sei die Aufgabe der Polizei.