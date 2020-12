Ein Lastwagen hat nahe Luckau (Dahme-Spreewald) mehrere Menschen am Fahrbahnrand erfasst.

Eine 41-jährige Frau wurde dabei am Sonntag so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus starb, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zwei Kinder im Alter von anderthalb und 13 Jahren erlitten schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Fahndung führt in Waldstück

Die Polizei suchte nach dem Lastwagenfahrer, der seine Tour nach dem Unfall im Luckauer Ortsteil Willmersdorf-Stöbritz fortgesetzt hatte. Polizisten fanden den 22-Jährigen und sein Fahrzeug später in einem Waldstück an der B 87. An der Unfallstelle wurden Spuren gesichert, neben dem Transporter fanden die Beamten weitere Beweismittel. Ein Gutachter wurde angefordert, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten auch am Montag an.