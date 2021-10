Die Landesvorsitzende der brandenburgischen FDP, die Potsdamer Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg, wird diesen Posten an der Spitze des Landesverbandes räumen. Auf dem Parteitag Mitte Dezember will sich nicht erneut kandidieren. Darüber informierte sie die Mitglieder der Partei am Wochenende in...