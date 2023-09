Wann haben Schülerinnen und Schüler in Brandenburg 2023 Ferien? Wie liegen die Feiertage? Und wann kann man Brückentage am besten nutzen? Wir haben die Infos. Weitere wichtige Termine für 2023, 2024 und 2025 gibt es am Ende dieser Seite.

Ferien 2023: Übersicht der Schulferien in Brandenburg

Winterferien : Montag, 30.01. bis Freitag, 03.02.2023

: Montag, 30.01. bis Freitag, 03.02.2023 Osterferien : Montag, 03.04. bis Freitag, 14.04.2023

: Montag, 03.04. bis Freitag, 14.04.2023 Pfingstferien : keine

: keine Sommerferien : Donnerstag, 13.07. bis Sonnabend, 26.08.2023

: Donnerstag, 13.07. bis Sonnabend, 26.08.2023 Herbstferien : Montag, 23.10. bis Sonnabend, 04.11.2023

: Montag, 23.10. bis Sonnabend, 04.11.2023 Weihnachtsferien 2023/2024: Sonnabend, 23.12.2023 bis Freitag, 05.01.2024

Pfingsten und variable Ferientage 2023 in Brandenburg

Pfingstferien hat das Land Brandenburg nicht. Optional können Schulen aber den Freitag nach Christi Himmelfahrt (19.05.2023) freigeben. Er gilt als variabler Ferientag.

Freie Tage 2023: Feiertage in Brandenburg

An neun Feiertagen im Jahr hat ganz Deutschland gesetzlich frei. Daneben hat Brandenburg drei weitere Tage, die als Feiertag gelten, zwei davon fallen allerdings auf einen Sonntag:

Neujahr: Sonntag, 01.01.2023 (bundesweit)

Sonntag, 01.01.2023 (bundesweit) Karfreitag: Freitag, 07.04.2023 (bundesweit)

Freitag, 07.04.2023 (bundesweit) Ostersonntag: Sonntag, 09.04.2023 (Feiertag nur in Brandenburg)

Sonntag, 09.04.2023 (Feiertag nur in Brandenburg) Ostermontag: Montag, 10.04.2023 (bundesweit)

Montag, 10.04.2023 (bundesweit) Tag der Arbeit: Montag, 01.05.2023 (bundesweit)

Montag, 01.05.2023 (bundesweit) Christi Himmelfahrt: Donnerstag, 18.05.2023 (bundesweit)

Donnerstag, 18.05.2023 (bundesweit) Pfingstsonntag: Sonntag, 28.05.2023 (Feiertag nur in Brandenburg)

Sonntag, 28.05.2023 (Feiertag nur in Brandenburg) Pfingstmontag: Montag, 29.05.2023 (bundesweit)

Montag, 29.05.2023 (bundesweit) Tag der Deutschen Einheit: Dienstag, 03.10.2023 (bundesweit)

Dienstag, 03.10.2023 (bundesweit) Reformationstag: Dienstag, 31.10.2023 (Feiertag nur in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen)

Dienstag, 31.10.2023 (Feiertag nur in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen) 1. Weihnachtsfeiertag: Montag, 25.12.2023 (bundesweit)

Montag, 25.12.2023 (bundesweit) 2. Weihnachtsfeiertag: Dienstag, 26.12.2023 (bundesweit)

Brückentage 2023: Den Urlaub durch Brückentage verlängern

Brückentagen: Einige Feiertage in Brandenburg liegen unter der Woche. Durch wenige Urlaubstage kann sich die freie Zeit ganz einfach verlängern. Eine Auswahl an

Karfreitag und Ostermontag bieten wie jedes Jahr die Möglichkeit vor und nach den Ostertagen freizunehmen.

bieten wie jedes Jahr die Möglichkeit vor und nach den Ostertagen freizunehmen. Christi Himmelfahrt fällt jedes Jahr auf einen Donnerstag. Der Freitag danach ist begehrt für ein langes Wochenende.

fällt jedes Jahr auf einen Donnerstag. Der Freitag danach ist begehrt für ein langes Wochenende. Der Tag der Deutschen Einheit und den Reformationstag liegen 2023 jeweils an einem Dienstag: In beiden Fällen ist Montag ein potenziell freier Tag und sorgt für ein verlängertes Wochenende.

Weitere wichtige Termine für 2023, 2024 und 2025