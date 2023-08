Im August 2022 bergen Helfer, Helferinnen und Einsatzkräfte auf polnischer und deutscher Seite bis zu 1000 Tonnen toten Fisch aus der Oder. Schnell wird die Goldalge als „Täterin“ entlarvt. Doch das von ihr ausgestoßene Gift ist nur ein Teil des Puzzlestücks.

Über die Ursache des Fischsterbens gab es anfangs die verschiedensten Vermutungen, darunter eingeleitetes Gift, da der Pegelstand der Oder zwischenzeitlich um 30 Zentimeter anstieg. Wenig später fiel der Verdacht auf Quecksilber. Nach rund anderthalb Wochen stand die Ursache fest: Es war das Toxin, das Gift, einer sich neu in der Oder ansiedelnden Algenart, Prymnesium parvum. Umgangssprachlich auch Goldalge genannt.

Goldalge: Per Vogel-Express in die Oder

Die kleinen Wasserorganismen sind nur wenige Millimeter groß und mit dem bloßen Auge kaum zu sehen. Im Sommer letzten Jahren konnte sich Art rasch in der Oder und zum Teil auch in angrenzenden Gewässern vermehren. Der Grund: Die Lebensbedingungen im Grenzfluss sind ideal.

Dabei stammt sie ursprünglich aus Gebieten, in denen sich Süß- und Salzwasser mischt, zum Beispiel Flussmündungen am Meer. Dieter Leßmann, Gewässerökologe an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, sagt, dass die Art von dort als blinder Passagier per Schiff oder Zugvogel in die Oder gelangt ist. Frühstadien der Algenart setzten sich am Gefieder oder am Schiffsrumpf fest. Findet die Algenart im neuen Territorium wie der Oder die passenden Umweltverhältnisse, bildet sie sich vollständig aus und kann sich durch Zellteilung rasch vermehren.

Fischsterben an der Oder: So wirkt das Toxin der Goldalge

Ein Punkt, der Prymnesium parvum das Überleben im Grenzfluss einfacher macht: das Nahrungsangebot. Die Algenart ernährt sich nicht nur ausschließlich von Nährstoffverbindungen wie Phosphaten und Stickstoffverbindungen, aus denen sie durch Fotosynthese Energie gewinnt. Sie kann auch organisches Material verdauen, zum Beispiel andere kleine Einzeller, so Dieter Leßmann.

Verendete Tiere: Das Fischsterben an der Oder hat seinen Ursprung nicht nur im Toxin der Goldalge.

© Foto: Janet Neiser

Für die Nahrungssuche nutzt die Goldalge ein Toxin, mit dessen Hilfe sie andere Wasserlebewesen bewegungsunfähig macht. Das funktioniert laut Dieter Leßmann wie fallende Dominosteine: Das Gift greift die Beute dort an, wo sie empfindlich ist, Fische zum Beispiel an den Kiemen. Hier sorgt das Toxin dafür, dass Zellen absterben. Von dort befällt das Gift nach und nach weitere Teile des Körpers, sodass sie die Beute nicht mehr wehren, die Alge sie umschließen und anschließend verdauen kann.

Fischsterben an der Oder: Salz-Abwasser entscheidend für Algenblüte

So kamen auch die Fische , Muscheln und weiteren Lebewesen der Oder zu Tode. Warum die Alge sich aber plötzlich sich gut in dem Fluss ausbreiten konnte, liegt an einem weiteren Faktor: dem hohen Salzgehalt des Gewässers. In Kombination mit einem niedrigen Wasserstand, geringer Fließgeschwindigkeit und hohem Temperaturen fühlt sich die Alge wohl.

Die Salzeinleitungen stammen jedoch nicht aus einem natürlichen Kreislauf, sondern vornehmlich aus der Steinkohlebergbauindustrie im polnischen Oberschlesien. Damit die in den tieferen Schichten liegende Kohle gefördert werden kann, muss das Grundwasser abgeleitet werden. Nicht selten in den nächstgelegenen Bach oder Zufluss und durch mehrere Staubecken schließlich bis zur Oder. Derzeit ist jedoch noch unklar, wie der Salzgehalt, die erhöhten Nährstoffeinleitungen, die geringe Fließgeschwindigkeit und die Hitze dazu beitragen, dass die Alge ihr Toxin ausstößt. Dieter Leßmann weist darauf hin, dass die Art auch dann Gift ausschütten kann, wenn sie buchstäblich unter Stress steht.

Podcast zum Fischsterben an der Oder: alle Hintergründe zur Goldalge

Kurz nach Ostern dieses Jahres tauchen in Polen erneut hundert Kilogramm tote Fische in einem Staubecken bei Wrocław auf. Die Frage: Ist die Goldlage zurück? Ja. Mitte Mai wird sie im Stausee Czernice festgestellt. Im Bereich des Gleiwitzkanals sind seit Anfang Juni ebenfalls zahlreiche verendete Fische entdeckt worden. Wann die Alge für andere brandenburgische Flüsse zum Problem wird und warum ausgerechnet Staubecken, die relevant für die Trinkwasserversorgung sind, eine gute Brutstätte für die Art darstellen, bespricht unser Team von der Lausitzer Rundschau und der Märkischen Oderzeitung in der neuen Episode unseres Podcasts „Dit is Brandenburg“:

Außerdem klären wir, welche Methoden im Kampf gegen die Goldalge sinnvoll sind und werfen einen Blick auf das kürzlich in Betrieb genommene Giftfrüherkennungssystem in Frankfurt (Oder). Das arbeitet mit einer etwas anderen Maßeinheit: Wasserflöhen.