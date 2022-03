Die private Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine ist ein Akt der Solidarität. Wie klappt es in Praxis? Welche Fragen und Probleme tauchen auf? So läuft es in Märkisch-Oderland: Die meisten sind in kleinen Bungalows oder ehemaligen Kinderzimmern untergebracht. Auch Ferienwohnungen werden ang...