Ein Grund für die großangelegte Präsenz von Landes- und Bundespolizei in der Region ist die Anwesenheit von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU), der sich bei einem kurzfristig einberufenen Vor-Ort-Termin über den Stand der Dinge beim Kampf gegen Schleuserkriminalität und illegale Einreisen informierte. Hintergrund für die Stippvisite des Ministers waren Berichte über die rasant wachsende Zahl an aufgegriffenen Migranten in der Grenzregion zu Polen.

Der Einladung zum Pressetermin folgen zwei Dutzend Medienvertreter, die Maik Kettlitz, Pressesprecher der Polizeidirektion Süd in Cottbus, auf einem Autobahn-Rastplatz in Fahrtrichtung Forst (Lausitz) in Empfang nahm. Der Tross bewegt sich um 11.30 Uhr Lausitzer Ortszeit mit noch unbekanntem Ziel in Richtung Osten. Nach 20 Minuten Fahrt verlässt der vorausfahrende Dienstwagen des Polizeisprechers die Autobahn an der Abfahrt Roggosen.

Wie Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen die Situation einschätzt

Am Ortseingang des zur Gemeinde Neuhausen/Spree im Landkreis Spree-Neiße gehörigen Ortsteils endet die Fahrt abrupt an einer Polizeikontrolle: „Führerschein und Fahrzeugschein, bitte“, verlangt ein junger Beamter. Jetzt ist klar: Innenminister Stübgen wird genau hier ein erstes Fazit seiner morgendlichen Rundreise ziehen.

Flüchtlinge in Brandenburg Polizei fordert Kontrollen an Grenzen zu Polen und Tschechien Potsdam Punkt 12 Uhr kommt Brandenburgs Innenminister, flankiert vom Chef der Polizeiinspektion Cottbus/Spree-Neiße, Oskar Vurgun, ohne Umschweife auf einen brandaktuellen Fahndungserfolg zu sprechen: „Das aktuelle Ausmaß der Schleusungen sprengt alle Rahmen“, eröffnet der Minister. Dann gibt Stübgen bekannt, dass am früheren Vormittag gegen 10.30 Uhr, also nur 90 Minuten vor dem Pressegespräch in Roggosen, an der Autobahnabfahrt Cottbus-West ein Transporter mit 24 illegal geschleusten Personen von den Einsatzkräften gestoppt wurde: „Bei dem Fahrer des Fahrzeugs handelt es sich um einen 40-jährigen Holländer“, ergänzt Polizeichef Vurgun.

An der Autobahnabfahrt Cottbus-West gelang der Polizei am früheren Vormittag ein Schlag gegen die Schleusermafia.

© Foto: Nils Contius Insgesamt 913 Fahrzeug- und 1700 Personenkontrollen habe die Polizei in den vergangenen zwei Wochen vorgenommen, dabei seien 550 geschleuste Personen und acht Schleuser dingfest gemacht worden: „Die hier in der Grenzregion im Einsatz befindlichen Polizeikräfte werden das so lange durchhalten, wie es die Lage erfordert“, entgegnet der Innenminister auf Nachfrage.

So scharf greift Stübgen Bundesinnenministerin Nancy Faeser an

In seiner Wortwahl ist Brandenburgs Innenminister wenig zimperlich: Bundesministerin Faeser habe trotz vehement vorgetragener Dringlichkeit die Zeichen der Zeit nicht erkannt oder erkennen wollen. Schon im Juni, mit ausreichendem Vorlauf, habe er stationäre Grenzkontrollen spätestens zum 1. September gefordert: „Diesen Termin hat Frau Faeser verschlafen“, so Stübgen wörtlich. Dabei betont Brandenburgs Innenminister mehrfach, dass die von ihm geforderten „stationären Grenzkontrollen eine absolute Ausnahme aufgrund der bestehenden Notsituation“ seien, jedoch keineswegs die Lösung des Problems insgesamt darstellten.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen äußert sich am 25. September 2023 in Roggosen zu Schleuserbanden. Auch hier am Ortseingang kontrolliert die Polizei ins Raster fallende Fahrzeuge.

© Foto: Nils Contius

Stübgen spricht von weit mehr als 50 illegal einreisenden Menschen pro Tag in der Region: „Die Einrichtung stationärer Grenzkontrollen ist dringender denn je“, so der Minister. Es gelte, mafiöse Strukturen aufzuspüren und Schlepperorganisationen empfindlich „zu schädigen.“ Angesprochen auf die unterschiedlichen Meinungen zu stationären Grenzkontrollen selbst in Polizeikreisen, erwidert der Minister: „Es geht nicht darum, wer die Debatte darüber gewinnen oder verlieren wird, sondern einzig und allein um die Lösung des Problems“.

Diese Probleme sieht Michael Stübgen auf Brandenburg zukommen

Zwei Schwerpunkte zeichneten sich ab: Erstens ermutige die Schleuser-Mafia die Menschen zur illegalen Einreise, da diese, selbst nach mehrfach gescheiterten Versuchen, in Deutschland kaum härtere Repressalien zu erwarten hätten. Man dürfe nicht vergessen, dass geschleuste Personen in der Regel „X-Tausend Euro Schulden bei den Schlepperbanden“ in Kauf nehmen.

Diese „Schulden“ ließen sich aus den finanziellen Zuwendungen, wie die Geflüchtete in Deutschland erhielten, aber nicht begleichen. Stübgen befürchte daher eine neue „Kriminalisierungswelle“, weil geflüchtete Menschen in ihrer Not unter Umständen illegale Handlungen zur Beschaffung des Geldes vornehmen könnten. Darüber hinaus müsse man feststellen, dass zunehmend auch unter Terrorverdacht stehende Personen nach Deutschland geschleust werden. Michael Stübgen spricht diesbezüglich von einem möglichen Zusammenhang mit Interessen Russlands. Die Umsetzbarkeit stationärer Grenzkontrollen sei als „Notmechanismus“ laut Schengen-Abkommen, Artikel 24, grundsätzlich möglich: „Wir müssen diese jetzt einführen und Frau Faeser muss diese in Brüssel notifizieren“, sagt Stübgen.

Wie viel sind die jüngsten Ankündigungen von Nancy Faeser wert?

Dem Vor-Ort-Termin vorausgegangen waren Aussagen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), wonach auch sie nun kurzfristige stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien „prüfen“ wolle. Dass die Bundesministerin ihrerseits „umschwenke“, wird in Brandenburg mehrheitlich positiv aufgenommen, aber: „Die Bundesinnenministerin hat schon viel angekündigt. Jetzt zählen Taten, um den skrupellosen Schleuserbanden das Handwerk zu legen“, so Innenminister Stübgen am vergangenen Wochenende.