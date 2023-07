Flüchtlinge ohne konkrete Aussicht auf ein Bleiberecht werden nicht mehr weitergeleitet. Das hat das Innenministerium Brandenburg am Freitag mitgeteilt. Die Geflüchteten verbleiben künftig in der Zuständigkeit der Zentralen Ausländerbehörde und werden an den Standorten der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht und versorgt.

Die Aufenthaltsdauer in der Erstaufnahmeeinrichtung ist derzeit gesetzlich auf maximal 18 Monate begrenzt. Das Land reagiert damit auf die anhaltende Kritik aus den Landkreisen und Kommunen, die in den vergangenen Monaten immer wieder betont hatten, mit der Anzahl der ankommenden Flüchtlinge überfordert zu sein.

Aufnahmesoll für Kommunen reduziert sich

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) erklärte: „Die Landesregierung hat beschlossen, durch eine Umstellung der Verteilpraxis für Entlastung der Kommunen zu sorgen.“ Für die Kommunen bedeute das alleine im Jahr 2023, dass bis zu 4000 Menschen weniger, als ursprünglich geplant, versorgt und betreut werden müssen. Für die Landkreise und kreisfreien Städte reduziere sich das Aufnahmesoll. „Wir verschaffen den Verantwortlichen vor Ort ein wenig Luft“, erklärte Stübgen. Allerdings müsse das Land damit rechnen, dass der Zustrom in den Sommermonaten weiter anhält. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Extrembelastung für die Kommunen durch die Landesregierung alleine nicht behoben werden kann“, betonte der Innenminister.

Die Umstellung der Verteilpraxis werde durch ein erhöhtes Angebot von Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie eine konzentrierte Rückreiseberatung begleitet, hieß es. Michael Stübgen (CDU) sprach von einem Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik.