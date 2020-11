Ein deutschlandweit bisher einzigartiges Transmissions-Elektronen-Mikroskop, mit dem kleinste Strukturen von Gesteinen, Metallen und Biomaterialien sichtbar gemacht werden können, ist am Dienstag im GeoForschungsZentrum (GFZ) auf dem Potsdamer Telegrafenberg in Betrieb genommen worden. Das Gerät soll dort unter anderem zur Untersuchung von Meteoriten, die auf der Erde eingeschlagen sind, aber auch von winzigen Einschlüssen in Diamanten, von Plankton aus dem Ozean sowie von Biomineralien eingesetzt werden. Auch die Auswirkungen des Treibhauseffekts können sichtbar gemacht werden.

Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) nahm an der Inbetriebnahme des Mikroskops teil, dessen Anschaffung vom Land mit 2,8 Millionen Euro aus dem Europäischen Strukturfonds gefördert wurde. Weitere 500.000 Euro kommen vom GFZ.

Schüle würdigte die Arbeit des Zentrums: „Der Telegrafenberg hat nicht nur eine lange Forschungsgeschichte – er beherbergt heute gleich mehrere Forschungsinstitute mit Weltruf.“ Das 1992 innerhalb der Helmholtz-Gesellschaft gegründete GFZ hat sich zum nationalen Forschungszentrum für Geowissenschaften in Deutschland entwickelt. Es erhält allein in diesem Jahr mehr als 100 Millionen Euro im Rahmen der gemeinsamen Bund-Länder-Förderung.

Die rund 1.000 Mitarbeiter forschen schwerpunktmäßig zu Geochemie, Geodäsie, Geodynamik und Geoökologie sowie zu Naturkatastrophen. Eine seiner besonderen Stärken sind Forschungsbohrungen.