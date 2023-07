Die junge Frau verließ am Samstag ihre Wohnung im Büchnerweg in Treptow-Köpenick und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Die Polizei hat nun ein Foto von Maria Fernanda Sanchez Castaneda veröffentlicht, um die Suche zu unterstützen.

Maria Fernanda Sanchez Castaneda wird wie folgt beschrieben: Sie ist 23-25 Jahre alt, etwa 150 bis 155 cm groß und hat eine schlanke Figur. Außerdem hat sie langes, dunkles Haar.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können oder die Maria Fernanda Sanchez Castaneda seit dem 22. Juli 2023 gesehen haben, sich bei der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes zu melden.

Die Vermisstenstelle befindet sich in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten und ist unter der Telefonnummeroder per E-Mail anerreichbar. Außerhalb der Bürodienstzeiten können Hinweise auch bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache abgegeben werden.