In Brandenburg sind die Corona-Zahlen weiterhin hoch, im Bundesländervergleich liegt Brandenburg auf Platz drei. Um die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen, gelten seit dem 27. Dezember 202 neue Corona-Regeln. Allerdings ändern sich zu diesen Zeiten nahezu wöchentlich die Regeln und viele wissen nicht mehr, auf was sie achten müssen – etwa beim Friseurbesuch. In diesem Text beantworten wir Fragen zum Thema Corona-Regeln beim Friseur Brandenburg.

Wer darf in Brandenburg zum Friseur? Dürfen auch Ungeimpfte hin?

Welche Regeln gelten beim Friseurbesuch in Brandenburg?

2G, 3G, Schnelltest oder PCR-Test, was braucht man, um einen Haarschnitt zu bekommen?

Friseure in Brandenburg: Neue Corona-Regeln

Die neue Corona-Verordnung in Brandenburg gilt seit dem 27. Dezember 2021 und ist vorerst bis zum 19.01.2022 in Kraft. Beschlossen worden sind weitere Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen. Etwa Kontaktbeschränkungen. Auch für den Friseurbetrieb gibt es bestimmte Maßnahmen.

2G, 2G+, 3G – Was gilt beim Friseur in Brandenburg?

Friseure gehören zu den körpernahen Dienstleistungen und für diese gibt es bestimmte Regelungen. Momentan dürfen Friseure in Brandenburg geöffnet haben, sie müssen sich aber an strenge Regeln halten.

Beim Friseurbesuch in Brandenburg gilt 2G, es dürfen also nur Geimpfte und Genesene zum Friseur, Ungeimpften ist der Zutritt untersagt. Friseure müssen die Kontaktdaten ihrer Kundschaft erfassen. Sowohl für Kunden als auch für die Friseure und Friseurinnen selbst gilt die Maskenpflicht.

Können Ungeimpfte in Brandenburg mit Schnelltest oder PCR-Test zum Friseur?

Nein, Ungeimpfte können in Brandenburg auch nicht mit einem negativen Testergebnis zum Friseur. Das wäre dann die 3G-Regel, beim Haareschneiden in Brandenburg gilt allerdings 2G. Zutritt haben also nur geimpfte und genesene Personen.

Es gibt allerdings auch Ausnahmen für folgende Personen:

Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr

Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (sie brauchen aber einen negativen Antigen-Schnelltest)

Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Sie brauchen aber einen negativen Testnachweis und müssen eine FFP2-Maske tragen

OP Maske oder FFP2: Welche Maske muss man in Brandenburg tragen?

In Brandenburg muss man in Innenräumen, also etwa bei Friseur, eine medizinische Maske tragen. Also entweder eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske. Allerdings gibt es keine FFP2-Maskenpflicht. Bei der Bartrasur oder Gesichtskosmetik dürfen die Kunden die Maske abnehmen.

Was gilt für Beschäftige beim Friseur?

Beschäftige in einem Friseursalon, in dem derzeit 2G gilt, müssen nicht auch geimpft oder genesen sein. Allerdings müssen sie sich täglich vor Dienstantritt testen. Am Arbeitsplatz gilt nämlich 3G – man darf nur geimpft, genesen oder getestet zur Arbeit kommen.