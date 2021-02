Klaus Henschel, Präsident des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg und Geschäftsführer der Fontana Gartenbau GmbH, steht in einem Gewächshaus mit vielen tausenden Primeln. Mit Blumengrüßen zum Valentinstag am 14. Februar werden Gartenbaubetriebe und Blumengeschäfte in diesem Jahr auch in Brandenburg kaum ein Geschäft machen. © Foto: Patrick Pleul/dpa