Der Fund eines Japankäfers nahe der deutschen Grenze in der Schweiz hat auch Brandenburger Pflanzenschützer in Alarmbereitschaft versetzt. Das sagte Frauke Zelt, Sprecherin des Umweltministeriums, auf Anfrage. „Der Pflanzenschutzdienst ist auf das Auftreten vorbereitet.“

Der Japankäfer (Popillia japonica) kann starke Fraßschäden anrichten. Über 300 Gehölzarten stehen auf seinem Speiseplan: Apfelbäume, Erdbeeren, Garten- und Sojabohnen, Mais, Weinreben, aber auch Rosen. Natürliche Gegenspieler fehlen ihm. Die Larven ernähren sich von Graswurzeln und können damit auch Schäden in Anlagen anrichten.

Der Käfer ist etwa einen Zentimeter groß und ähnelt dem Gartenlaub-, Mai- oder Junikäfer. Er hat aber fünf weiße Haarbüschel an jeder Seite des Hinterleibes und zwei am Ende des Körpers. Mitte Juli war ein männlicher Käfer in einer sogenannten Pheromonfalle in der Nähe des Baseler Güterbahnhofs gefangen worden.