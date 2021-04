Gericht in Elbe-Elster

Vom Schöffengericht in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) werden vier Personen verurteilt, weil sie in einem Fotovoltaikpark in Plessa im Süden von Brandenburg fette Beute machen wollten. Darunter war eine Frau. Der Anführer hat bereits ein Menschenleben auf dem Gewissen.