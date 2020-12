Hintergrund sei, dass der Richter das Verfahren bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über das Cannabis-Verbot ausgesetzt habe, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ricarda Böhme, am Donnerstag.

Oberstaatsanwalt Frank Seidel habe daraufhin Mitte Oktober den Befangenheitsantrag gestellt. Grund ist laut Böhme - nach einer Gesamtschau des jahrelangen Wirkens von Müller gegen das Cannabis-Verbot -, die Besorgnis, dass der Richter in solchen Prozessen befangen sei. Müller hatte im April eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, weil er das Cannabis-Verbot für verfassungswidrig hält.

Der Jugendrichter hatte das Bundesverfassungsgericht auch bereits 2002 prüfen lassen, ob das Cannabis-Verbot mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Damals entschieden die Karlsruher Richter, dass der Besitz von Haschisch auch in geringen Mengen verboten bleibt.

Müller verweist in einem Facebook-Eintrag für Anfragen in diesem Fall an das Amtsgericht Bernau. Dessen Direktor Thomas Melzer sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass eine Richterkollegin vermutlich noch in diesem Jahr über den Befangenheitsantrag entscheiden werde.