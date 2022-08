Eine Frau ist in Cottbus-Schmellwitz vermutlich vom eigenen Sohn (65) in der gemeinsamen Wohnung getötet worden . Die Tochter hatte am späten Abend des Sonnabend (27. August 2022) die Polizei gerufen, als ihr die Wohnungstür von keinem der beiden Angehörigen geöffnet wurde. Die Seniorin ist lebl...